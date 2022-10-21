Дмитрий Песков: истина о терактах на «Северном потоке» удивят Европу

2022-10-21

14:01

Пресс-секретарь президента России заявил, что если назвать исполнителей терактов на балтийских ветках газопровода «Северный поток», то многие в Европе удивятся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если назвать реальных исполнителей терактов на балтийских ветках газопровода «Северный поток», то многие в Европе удивятся.

По словам Пескова, Россия пытается получить допуск к материалам расследования инцидентов, произошедших на газопроводах, но "постоянно натыкается на нежелание каки-либо образом взаимодействовать".

Опубликовано: Максим Алексеев








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