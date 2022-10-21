Лукашенко: Беларуси война не нужна

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что стране не нужна война.

В пятницу днем РИА Новости сообщили, что президент республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей, где ознакомился с образцами средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.

На вопрос журналистов о якобы скрытой мобилизации в стране, глава белорусского государства ответил, что на сегодняшний день никакая война Беларуси не нужна,-цитирует белорусского лидера информагентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко призвал всех успокоиться и каждому заняться своим делом, если мы хотим , чтобы не было войны.