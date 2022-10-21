Впервые микропластики были обнаружены в грудном молоке человека

Исследование, проведенное в Риме, показало, что у 75 процентов молодых матерей через неделю после родов в грудном молоке обнаружились микропластики.

Ученые говорят, что, несмотря на это открытие, грудное вскармливание по-прежнему является оптимальным способом кормления младенцев.

В последние годы микропластики были обнаружены во всем, от океана до человеческой крови.

“Доказательства наличия микропластика в грудном молоке человека в сочетании с предыдущим открытием этих микрочастиц в человеческой плаценте вызывают большую озабоченность, поскольку это пагубно влияет на младенцев”, - заключила группа итальянских ученых в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Polymers.

Команда уже определила, что плаценты содержат микропластик в 2020 году. И их новые результаты, как они написали в своем исследовании, предполагают, “что повсеместное присутствие микропластика делает воздействие на человека неизбежным”.