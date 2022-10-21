В Санкт-Петербурге кинолог инсценировала смерть собаки и забрала ее себе
2022-10-21
15:01
Капитан полиции Екатерина Трофимова присвоила себе служебную собаку, инсценировав ее смерть.
Капитан полиции четыре года назад получила в напарники ризеншнауцера Келли.
В сентябре Трофимова сообщила, что подотчетная ей собака погибла, утонув в озере.
Через месяц после этого сотрудница уволилась со службы.
Была организована проверка, в ходе которой собаку нашли у сожителя девушки.
Сотрудники следственно-оперативной группы проверили собаку и обнаружили на ней клеймо с номером, след от чипа и именной ошейник.
Трофимова заявила, что она приобрела такую же собаку, как и Келли, однако ее версия не была убедительной. Собаку вернули кинологам, а девушке грозит уголовное дело.
Бывшие коллеги женщины удивлены. Этот вопрос можно было решить законным способом.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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