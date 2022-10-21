Лукашенко: СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами
2022-10-21
15:02
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о просьбе СБУ организовать встречу с коллегами из Беларуси.
21 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал журналистам о поступившей к нему два дня назад просьбе от Службы безопасности Украины о проведении встречи с белорусскими специалистами
Лукашенко заявил, что согласился организовать двустороннюю встречу между СБУ и КГБ, а также подчеркнул, что никогда не скрывает от общественности «самые главные темы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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