Лукашенко: СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о просьбе СБУ организовать встречу с коллегами из Беларуси.

21 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал журналистам о поступившей к нему два дня назад просьбе от Службы безопасности Украины о проведении встречи с белорусскими специалистами

Лукашенко заявил, что согласился организовать двустороннюю встречу между СБУ и КГБ, а также подчеркнул, что никогда не скрывает от общественности «самые главные темы».