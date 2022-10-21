Депутат Верховной рады: Украина израсходовала весь свой оборонный бюджет

Ярослав Железняк сообщил о том, что Украина уже израсходовала весь свой годовой оборонный бюджет.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что страна уже израсходовала весь свой годовой оборонный бюджет.

"За 230 дней войны мы потратили весь оборонный бюджет мирного времени", - сказал депутат.

Железняк уточнил, что из бюджета потрачено 38,7 миллиарда долларов, из них 16,3 миллиарда на зарплаты военнослужащих.