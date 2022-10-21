Депутат Верховной рады: Украина израсходовала весь свой оборонный бюджет
2022-10-21
15:16
Ярослав Железняк сообщил о том, что Украина уже израсходовала весь свой годовой оборонный бюджет.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что страна уже израсходовала весь свой годовой оборонный бюджет.
"За 230 дней войны мы потратили весь оборонный бюджет мирного времени", - сказал депутат.
Железняк уточнил, что из бюджета потрачено 38,7 миллиарда долларов, из них 16,3 миллиарда на зарплаты военнослужащих.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Лукашенко высказался об объявлении его в розыск СБУ — пусть приезжают
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста