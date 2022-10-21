Данилов: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
2022-10-21
15:19
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заменить изучение русского языка на английский в стране.
21 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пресс-релизе заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории украинского государства.
Данилов отметил, что для украинцев существует лишь два обязательных к изучению языка – украинский и английский.
Также украинский политик добавил, что Офис президента Украины принял решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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