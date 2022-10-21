Данилов: русский язык должен исчезнуть с территории Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заменить изучение русского языка на английский в стране.

21 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пресс-релизе заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории украинского государства.

Данилов отметил, что для украинцев существует лишь два обязательных к изучению языка – украинский и английский.

Также украинский политик добавил, что Офис президента Украины принял решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.