Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»

2022-10-21

15:27

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о появлении на вооружении страны баллистической ракеты «Тайфун».

21 октября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в официальном пресс-релизе подтвердил информацию Bloomberg об успешном запуске турецкой баллистической ракеты, которые прошли 18 октября текущего года.

Эрдоган заявил, что теперь на вооружении Турции есть баллистическая ракета «Тайфун» и отметил, что данная новость является «посланием».

Опубликовано: Диана Мудреченко








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: