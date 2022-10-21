Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о появлении на вооружении страны баллистической ракеты «Тайфун».

21 октября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в официальном пресс-релизе подтвердил информацию Bloomberg об успешном запуске турецкой баллистической ракеты, которые прошли 18 октября текущего года.

Эрдоган заявил, что теперь на вооружении Турции есть баллистическая ракета «Тайфун» и отметил, что данная новость является «посланием».