Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»
2022-10-21
15:27
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о появлении на вооружении страны баллистической ракеты «Тайфун».
21 октября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в официальном пресс-релизе подтвердил информацию Bloomberg об успешном запуске турецкой баллистической ракеты, которые прошли 18 октября текущего года.
Эрдоган заявил, что теперь на вооружении Турции есть баллистическая ракета «Тайфун» и отметил, что данная новость является «посланием».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»
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