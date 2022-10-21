По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

2022-10-21

15:37

Украинские СМИ заявили, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области прогремели взрывы.

В пятницу днём, 21 октября 2022 года, ряд украинских интернет-изданий и крупных Telegram-каналов сообщили, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Также, со ссылкой на очевидцев, сообщается о прогремевших мощных взрывах в Киевской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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