Украинские СМИ заявили, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области прогремели взрывы.

В пятницу днём, 21 октября 2022 года, ряд украинских интернет-изданий и крупных Telegram-каналов сообщили, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Также, со ссылкой на очевидцев, сообщается о прогремевших мощных взрывах в Киевской области.