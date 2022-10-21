Как полный отказ от спиртных напитков может быть вреден для здоровья

О вреде алкогольных напитков кричат из каждого угла, но не стоит быть такими категоричными, потому что полностью от алкоголя отказываться не стоит, т.к. это может навредить здоровью.

Российский невролог Павел Хорошев рассказал, что небольшие дозы алкоголя необходимы для организма, чтобы контролировать психологическое состояние, а за счет того, что идет расширение сосудов, кровь будет лучше циркулировать.

«На самом деле полный отказ от алкогольных напитков нельзя считать правильным, т.к. даже исследования показывают, что все высокоразвитые животные имеют контролируемую тягу к этанолу в той или иной степени», — добавил невролог.

Хорошев уточнил, что лесные звери специально ищут прокисшие фрукты и ягоды для достижения длительной эйфории.

Также стоит отметить, что люди, употребляющие в меру спиртное, имеют более чистые сосуды, чем те, кто полностью отказался от алкоголя.