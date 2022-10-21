Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета для обеспечения потребностей СВО РФ на Украине.

21 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

Председателем Координационного совета назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, обязан еженедельно докладывать Путину о ходе работы совета.