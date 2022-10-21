В пустыне Египта были найдены две гробницы, содержащие 2500-летних мумий с золотыми языками
2022-10-21
16:09
Археологи также обнаружили 402 погребальные статуэтки, амулеты и скарабеев из одной из гробниц, которая прекрасно сохранилась, потому что ее не вскрывали 2500 лет.
Ни для кого не секрет, что под городом Эль-Бахнаса в Египте лежат несметные сокровища.
Археологическая группа из Испании уже 30 лет ведет раскопки на этом месте и обнаружила множество гробниц разных династий и папирусных текстов, а на прошлой неделе они раскопали две 2500-летние мумии с золотыми языками.
Согласно Times of Israel, две мумии, мужчина и женщина, были похоронены в известняковом саркофаге в том месте, которое тогда называлось Оксиринх.
Они умерли около 525 года до н.э. в конце правления династии Саитов, когда коренные египтяне в последний раз правили своим царством перед персидским завоеванием в 6 веке до н.э.
Министерство туризма и древностей заявило, что золотые языки позволяли мертвым разговаривать с Осирисом, богом подземного мира, который судил путешественников о загробной жизни.
Опубликовано: Силивончик Алина
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