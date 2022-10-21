Вашингтон лишает убежища беженцев на американо-мексиканской границе

Вашингтон предпринимает шаги по закрытию доступа к убежищу для венесуэльцев на южной границе США, группы коренного населения Эквадора.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о сделке с Мексикой, которая ограничит право венесуэльцев искать убежища на американо-мексиканской границе.

Эта мера расширяет применение в США пограничного правила, известного как раздел 42, которое было введено при бывшем президенте Дональде Трампе и позволяет властям США высылать мигрантов, в том числе потенциальных просителей убежища, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

С 2015 года более 7 миллионов венесуэльцев бежали из-за экономического и политического кризиса в своей стране.

До прошлой недели венесуэльцам, спасающимся от преследований на основании их политических убеждений или групповой принадлежности, в основном разрешалось просить убежища по прибытии на американо-мексиканскую границу.