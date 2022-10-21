Вашингтон лишает убежища беженцев на американо-мексиканской границе
2022-10-21
16:19
Вашингтон предпринимает шаги по закрытию доступа к убежищу для венесуэльцев на южной границе США, группы коренного населения Эквадора.
На прошлой неделе администрация Байдена объявила о сделке с Мексикой, которая ограничит право венесуэльцев искать убежища на американо-мексиканской границе.
Эта мера расширяет применение в США пограничного правила, известного как раздел 42, которое было введено при бывшем президенте Дональде Трампе и позволяет властям США высылать мигрантов, в том числе потенциальных просителей убежища, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
С 2015 года более 7 миллионов венесуэльцев бежали из-за экономического и политического кризиса в своей стране.
До прошлой недели венесуэльцам, спасающимся от преследований на основании их политических убеждений или групповой принадлежности, в основном разрешалось просить убежища по прибытии на американо-мексиканскую границу.
Опубликовано: Силивончик Алина
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