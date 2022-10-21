Компания Steve Kozloff Designs представила яхту Epiphany стоимостью 180 миллионов фунтов стерлингов

Яхта от калифорнийской компании Steve Kozloff Designs имеет длину 54м и может похвастаться просторной палубой, баром в салоне и гаражом для гидросамолетов и подводных лодок.

Площадь яхты 213 квадратных метров, расположенных в центре корпуса.

Epiphany может похвастаться мачтами, которые можно наклоняются, чтобы проходить под мостами, и может двигаться со скоростью 10 км/ч на протяжении 4800 морских миль только на дизельном топливе.

Гибридная дизель-электрическая система позволяет увеличить дальность плавания судна при тщательном управлении.

Система сплошных парусов судна имеет вращающуюся на 360 градусов мачту, что позволяет направлять ее в любом направлении при поднятии или опускании парусов.

Если гостям захочется сменить обстановку, они могут отправиться в пиано-бар и салон-бар на верхней палубе, где есть панорамные окна, открывающие вид на морской пейзаж.

Безопасность обеспечивается четырьмя самонадувающимися спасательными шлюпками, спрятанными в специальные карманы на корме на случай чрезвычайной ситуации.