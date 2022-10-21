Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего
2022-10-21
16:39
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности российских военнослужащих оборонять Херсон до последнего.
21 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в настоящее время ситуация на Херсонском направлении фронта не простая, но российские военные готовы оборонять город до конца.
Также Стремоусов отметил, что в настоящее время главной задачей правительства региона, которое несмотря на угрозу не покидает территорию Херсона, является спасение жизней мирных жителей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего
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