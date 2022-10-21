Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о готовности российских военнослужащих оборонять Херсон до последнего.

21 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в настоящее время ситуация на Херсонском направлении фронта не простая, но российские военные готовы оборонять город до конца.

Также Стремоусов отметил, что в настоящее время главной задачей правительства региона, которое несмотря на угрозу не покидает территорию Херсона, является спасение жизней мирных жителей.