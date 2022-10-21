В Австралии обнаружили абсолютно новый вид наркотиков

В Австралийскую службу личной проверки на наркотики (CanTEST) принесли пакетик с неизвестным во всем мире веществом.

Патрик Йейтс, кандидат наук из Исследовательской школы химии Австралийского национального университета, провел анализ образца и не подтвердил совпадение с кетамином, но предположил, что это может быть относительно новый аналог кетамина.

Кетамин — NMDA-антагонист, применяемый в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже используется как обезболивающее.

Ученые связались со своими коллегами из Управления ООН по контролю над наркотиками и другими международными организациями.

Никто из них не видел этого вещества раньше.

После химического анализа исследователи идентифицировали вещество как CanKet.

Ученые еще не знают всех его эффектов, но благодаря пониманию его химического состава лучше представляют, с чем имеем дело.