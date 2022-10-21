В Австралии обнаружили абсолютно новый вид наркотиков
2022-10-21
17:08
В Австралийскую службу личной проверки на наркотики (CanTEST) принесли пакетик с неизвестным во всем мире веществом.
Патрик Йейтс, кандидат наук из Исследовательской школы химии Австралийского национального университета, провел анализ образца и не подтвердил совпадение с кетамином, но предположил, что это может быть относительно новый аналог кетамина.
Кетамин — NMDA-антагонист, применяемый в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже используется как обезболивающее.
Ученые связались со своими коллегами из Управления ООН по контролю над наркотиками и другими международными организациями.
Никто из них не видел этого вещества раньше.
После химического анализа исследователи идентифицировали вещество как CanKet.
Ученые еще не знают всех его эффектов, но благодаря пониманию его химического состава лучше представляют, с чем имеем дело.
Опубликовано: Денис Карвацкий
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Ринкевич: Латвия не даст убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста