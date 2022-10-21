Цыганов назвал Песню года рассадником геев и призвал закрыть её
2022-10-21
17:15
Продюсер Евгений Цыганов убеждён, что "Песня года", "Евровидение" - рассадники нетрадиционных ценностей. И начинать нужно с того, что навсегда закрывать такие проекты.
Продюсер Вадим Цыганов убеждён, что фестиваль "Песня года" - рассадник нетрадиционных ценностей и сексуальных меньшинств, который необходимо закрыть.
Цыганов считает, что "геев надо выгнать с эстрады", так как на отечественной сцене не место звёздам, пропагандирующим нетрадиционные ценности и развращающим молодое поколение, о чём сообщает издание "Народные Новости".
Продюсер уверен, что эстрада должна состоять только из певцов высочайшего класса, а сегодняшний российский шоубиз "прогнил на взятках" и представляет собой одно лицемерие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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