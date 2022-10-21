В Средние века Томас Браун точно предсказал будущее человечества
2022-10-21
17:19
Этот человек был настоящей знаменитостью своего времени, а король Карл II пожаловал ему рыцарское звание.
Он был сыном торговца шелком, закончил университеты в Оксфорде и Лейдене и с 1637 года работал врачом в Норвиче.
Европейцы считали его героем своего времени.
И недаром, ведь Томас Браун смог предсказать всю историю Нового Времени, за что его прозвали пророком.
Он утверждал, что мировой порядок будет меняться и сделал пророчества по поводу нескольких крупных наций.
В частности, Браун предсказал, что из Африки перестанут вывозить рабов, что установившаяся в Китае династия Цин падет, что в будущем Голландия будет заполонена выходцами из собственных колоний.
Также к его предсказаниям относится отделение британских колоний в Америке, прекращение выплаты ими даней и их экономическое выравнивание со странами Европы.
Еще он говорил о том, что американские войска будут воевать в Европе и захватят некоторые ее страны.
А русские мореплаватели, по утверждению Томаса Брауна, наладят плавания по Северному морскому пути в то время, когда европейцы перестанут пытаться это делать.
Опубликовано: Наталья Павлова
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