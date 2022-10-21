Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
2022-10-21
17:24
Трёхлетний житель Мадхья-Прадеша (Индия) сызмальства знает, что если человек стал жертвой беззакония, ему помогут в полиции.
Саддам пришёл в полицейский участок и заявил инспектору Приянке Наяк, что его маму необходимо арестовать.
Родительница украла конфеты малыша и ударила его. Едва сдерживая смех, Приянка зафиксировала эту жалобу и пообещала юному заявителю, что полиция во всём разберётся.
Папа Саддама, находившийся тут же, пояснил, что его жена слегка хлопнула по щеке расшалившегося сына.
История с кражей сладостей осталась тайной. Мальчик отреагировал на наказание удивительно спокойно, но, как выяснилось, лишь потому, что замыслил обратиться за официальной помощью.
Видеоролик с маленьким жалобщиком не только стал очень популярным, но и принёс Саддаму выгоду.
С мальчиком связался министр внутренних дел штата, который пообещал, что пришлёт ребёнку шоколад и велосипед в подарок.
Опубликовано: Антон Райт
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