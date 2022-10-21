Крокодилу, обитавшему в озере близ храма Шри Анантападманабха Свами устроили торжественные похороны

Крокодил, получивший кличку Бабия, обитал в озере близ храма Шри Анантападманабха Свами (Керала, Индия) и был весьма почитаем.

Бабию считали божественным не только по этой причине, но и из-за его на редкость покладистого нрава.

Крокодил никогда не проявлял агрессии ни к людям, ни к другим животным. Не может не удивить рацион крокодила — он питался рисом и сахаром, причём еду предварительно благословляли храмовые священники.

А вот рыбу, обитавшую вместе с ним в озере, Бабия игнорировал.

По вполне понятной причине немало людей чрезвычайно опечалились, когда всеобщий чешуйчатый любимец был обнаружен мёртвым.

Священники незамедлительно приступили к торжественным похоронам крокодила, украсив его тело цветами, пронеся его по улицам и выставив усопшего на всеобщее обозрение в стеклянном гробу.

После этого рептилию похоронили на берегу того самого озера, в котором она обитала десятилетиями.