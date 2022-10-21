Брежневу требуют признать иностранным агентом
2022-10-21
17:50
На имя генпрокурора Владимира Краснова поступило обращение от активиста Виталий Бородина, который усмотрел в новой песне артистки "Вишиванка" отсыл к флагу националистов.
Лидер объединения "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин вплотную занимается российскими знаменитостями. Вера Брежнева на этот раз оказалась под прицелом активиста.
Общественник не так давно обратился с просьбой в Генеральную прокуратуру признать Наталью Ветлицкую иноагентом. Теперь дошла очередь до Брежневой.
Бородин утверждает, что певица в своей новой композиции "Вишиванка", которую исполнила на мове, позволила себе провести аналогии, касающиеся цветов флага украинских националистов.
Сама артистка пока никаких комментариев по этому поводу не давала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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