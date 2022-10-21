Брежневу требуют признать иностранным агентом

На имя генпрокурора Владимира Краснова поступило обращение от активиста Виталий Бородина, который усмотрел в новой песне артистки "Вишиванка" отсыл к флагу националистов.

Лидер объединения "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин вплотную занимается российскими знаменитостями. Вера Брежнева на этот раз оказалась под прицелом активиста.

Общественник не так давно обратился с просьбой в Генеральную прокуратуру признать Наталью Ветлицкую иноагентом. Теперь дошла очередь до Брежневой.

Бородин утверждает, что певица в своей новой композиции "Вишиванка", которую исполнила на мове, позволила себе провести аналогии, касающиеся цветов флага украинских националистов.

Сама артистка пока никаких комментариев по этому поводу не давала.