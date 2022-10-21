Бундесбанк видит Германию на грани рецессии
2022-10-21
17:52
Бундесбанк видит Германию на грани рецессии из-за энергетического кризиса, сообщает Немецкое агентство печати.
«Постоянно высокая инфляция и неопределенность в отношении энергоснабжения и его стоимости оказывают значительное влияние на экономику Германии», — говорится в ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу.
По мнению экономистов Бундесбанка, экономика, скорее всего, находится на грани рецессии. Уже в прошедшем летнем квартале валовой внутренний продукт не мог больше расти, а стагнировал.
В только что начавшееся зимнее полугодие он, вероятно, «значительно снизится», Бундесбанк подчеркнул опасность рецессии. Она понимает, что это означает явный, широкомасштабный и продолжительный спад производства в экономике.
Она также не дает полной ясности по инфляции, наоборот: «В ближайшие месяцы уровень инфляции должен оставаться двузначным, даже если вступят в силу какие-то новые льготы, например, снижение ставки НДС на газ и централизованное теплоснабжение с октября».
Опубликовано: Тарас Медведев
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