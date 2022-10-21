Премьер Польши рассказал, как нужно использовать активы российских олигархов в ЕС

Матеуш Моравецкий высказал мнение о вариантах использования замороженных средств российских олигархов.

Замороженные активы российских олигархов нужно конфисковать и использовать в интересах стран Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Это постулат, о котором Польша неоднократно заявляла. Имущество олигархов, как и остальные активы России должны быть конфискованы и использованы в интересах ЕС", - сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что российские активы оцениваются в сумму 350-400 миллиардов долларов. Этой суммы хватило бы на восстановление Украины и решение энергетических проблем государств Европейского союза.