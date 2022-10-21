Премьер-министр Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС
2022-10-21
18:10
Матеуш Моравецкий предложил конфисковать замороженные российские активы и направить их на стабилизацию цен на энергию.
Премьер-министра Польши на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе спросили о вопросе управления российскими активами, замороженными в ЕС.
Это требование, которое Польша поставила первая и постоянно об этом говорит с марта или самое позднее от апреля, если я хорошо помню дату, когда представил концепцию, чтобы использовать замороженное имущество олигархов и замороженное имущество и активы Российской Федерации.
Как отметил Моравецкий, это требование поднималось им на Европейском совете "по крайней мере, более десяти раз, это точно".
По оценке премьер-министра, в случае конфискации замороженных активов, "можно говорить о сумме в 350-400 миллиардов долларов, сумме, которой не только хватит на значительную часть реконструкции, но я предлагаю конфисковать эту сумму и использовать ее для механизмов стабилизации цен на энергоносители в ЕС".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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