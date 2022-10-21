Кушанашвили назвал главную ошибку в жизни Пугачёвой
2022-10-21
18:12
Журналист и ведущий Отар Кушанашвили напомнил певице Алле Пугачёвой о главной ошибке в её жизни.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили напомнил о главной ошибке в жизни самой известной в СССР И РФ исполнительницы Аллы Пугачевой.
Он разместил в сети отрывок интервью Аллы Борисовны, где та очень жалеет о присутствии композиции "Арлекино" в её репертуаре.
Исполнительница рассуждает, что могла бы быть рокершей или петь на театральной сцене, а начало её было совсем другим.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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