Кушанашвили назвал главную ошибку в жизни Пугачёвой

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили напомнил певице Алле Пугачёвой о главной ошибке в её жизни.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили напомнил о главной ошибке в жизни самой известной в СССР И РФ исполнительницы Аллы Пугачевой.

Он разместил в сети отрывок интервью Аллы Борисовны, где та очень жалеет о присутствии композиции "Арлекино" в её репертуаре.

Исполнительница рассуждает, что могла бы быть рокершей или петь на театральной сцене, а начало её было совсем другим.