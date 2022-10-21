Ликвидирована иракско-курдская сеть, поставлявшая мигрантов в Великобританию

Шесть членов иракско-курдской сети, поставлявшей мигрантов в Великобританию, чей заработок оценивался более чем в 1,6 млн евро, были арестованы на этой неделе на севере Франции, сообщил AFP в пятницу, 21 октября, источник в полиции.

Расследование начала британская разведка, которая установила канал поставки морского оборудования из Турции в место хранения в Дуэ, пояснил Жан Арвье, заместитель главы Ocriest, подразделения специализирующегося на борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Длительное техническое и физическое наблюдение выявило существование структуры, предлагающей: лодки, двигатели, спасательные жилеты, насосы и медсестер», - сообщил комиссар.

Во время совместной операции французских спецслужб были задержаны трое иракцев, суданец, афганец и француз, все жители севера Франции.

В общей сложности было зафиксировано 32 попытки пересечения границы из расчета 35 человек на лодку по цене 1500 евро за одного мигранта, что составило 1,68 миллиона евро.

При обыске изъяты четыре катера, четыре двигателя, 133 спасательных жилета и ремкомплект. Шесть арестованных были доставлены в прокуратуру Дуэ в пятницу.