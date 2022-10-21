Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу 6 500 долларов
2022-10-21
18:30
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия.
Бэннона также обязали выплатить штраф в размере 6 500 долларов. Судья сказал, что если Бэннон своевременно подаст апелляцию, он отложит тюремное заключение до рассмотрения апелляции, сообщил телеканал NBC.
Прокуроры попросили судью приговорить Бэннона к 6 месяцам за решеткой и штрафу в размере 200 000 долларов.
Бэннон также предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве в рамках акции "Построим стену".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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