Дефицит бюджета США сократился вдвое в 2022 году, впервые в истории Америки

Дефицит бюджета США сократился вдвое в 2022 году по сравнению с 2021 годом и после рекордно высокого уровня два года назад из-за кризиса в области здравоохранения, вызванного Covid-19, сообщает Минфин США в пятницу, 21 октября.

Дефицит составил 1,375 млрд долларов за 2022 финансовый год, закончившийся в сентябре, что на 1,400 млрд меньше, чем в прошлом году. Этот показатель стал «самым значительным сокращением федерального дефицита в истории Америки», сообщило министерство финансов в пятницу.

В настоящее время он составляет 5,5% валового внутреннего продукта (ВВП) крупнейшей экономики мира по сравнению с 12,3% в прошлом году.

«Это доказательство нашего исторического восстановления экономики, обусловленного нашими усилиями по вакцинации и планом поддержки президента Байдена», — говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен.

Однако следует учесть, что внешний долг США слишком велик, чтобы делать такие радужные заявления.