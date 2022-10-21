Минтранс: в Беларуси заработали камеры, фиксирующие отсутствие техосмотра у машин

Министерство транспорта Беларуси рассказало о работе камер, которые способны проверять наличие техосмотра.

Пресс-служба белорусского Министерства транспорта со ссылкой на организацию "Безопасные дороги Беларуси" уведомляет, что накануне в Минске и белорусских областях начали работать дорожные камеры, способные отследить наличие техосмотра у всех автомобилей.

В Минтрансе отметили, что в случае отсутствия техосмотра собственник автомобиля может заблаговременно подать заявку на его прохождение в организации "Белтехосмотр".

Также ведомство подчёркивает, что у владельцев машин, на которые отсутствует техосмотр, увеличился риск понести ответственность за неблагонадёжное пользование транспортом ввиду работы новой системы видеонаблюдения.