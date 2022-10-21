Минтранс: в Беларуси заработали камеры, фиксирующие отсутствие техосмотра у машин
2022-10-21
18:35
Министерство транспорта Беларуси рассказало о работе камер, которые способны проверять наличие техосмотра.
Пресс-служба белорусского Министерства транспорта со ссылкой на организацию "Безопасные дороги Беларуси" уведомляет, что накануне в Минске и белорусских областях начали работать дорожные камеры, способные отследить наличие техосмотра у всех автомобилей.
В Минтрансе отметили, что в случае отсутствия техосмотра собственник автомобиля может заблаговременно подать заявку на его прохождение в организации "Белтехосмотр".
Также ведомство подчёркивает, что у владельцев машин, на которые отсутствует техосмотр, увеличился риск понести ответственность за неблагонадёжное пользование транспортом ввиду работы новой системы видеонаблюдения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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