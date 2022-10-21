Экс-конгрессвумен США: администрация Байдена уничтожит Маска после заявлений об Украине

Тулси Габбарт рассказала о планах правящей элиты США расправиться с гендиректором SpaceX, так как не может его контролировать.

В своем Twitter бывшая конгрессвумен Тулси Габбарт рассказала о планах администрации президента Джо Байдена и правящей элиты США расправиться с миллиардером Илоном Маском.

"Не имея возможности контролировать Илона Маска, властная элита США и администрация Байдена вынашивают планы по его уничтожению", - написано в публикации.

Габбарт подчеркнула, что будут задействованы все административные и экономические ресурсы для достижения этой цели.