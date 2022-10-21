Экс-конгрессвумен США: администрация Байдена уничтожит Маска после заявлений об Украине
2022-10-21
18:42
Тулси Габбарт рассказала о планах правящей элиты США расправиться с гендиректором SpaceX, так как не может его контролировать.
В своем Twitter бывшая конгрессвумен Тулси Габбарт рассказала о планах администрации президента Джо Байдена и правящей элиты США расправиться с миллиардером Илоном Маском.
"Не имея возможности контролировать Илона Маска, властная элита США и администрация Байдена вынашивают планы по его уничтожению", - написано в публикации.
Габбарт подчеркнула, что будут задействованы все административные и экономические ресурсы для достижения этой цели.
Опубликовано: Максим Алексеев
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