Бывший советник Трампа Стив Бэннон приговорен к четырем месяцам тюрьмы
2022-10-21
18:49
Стратег президентской команды Дональда Трампа осужден за отказ от участия в парламентской комиссии по расследованию 6 января 2021 года.
Стив Бэннон, который был влиятельным советником Дональда Трампа в Белом доме, был приговорен в пятницу, 21 октября, к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с парламентским расследованием штурма Капитолия.
Этот приговор, сопровождается штрафом в размере 6500 долларов, останется в силе, если он подаст апелляцию, заявил судья Карл Николс после слушания в федеральном суде в Вашингтоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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