Бывший советник Трампа Стив Бэннон приговорен к четырем месяцам тюрьмы

Стратег президентской команды Дональда Трампа осужден за отказ от участия в парламентской комиссии по расследованию 6 января 2021 года.

Стив Бэннон, который был влиятельным советником Дональда Трампа в Белом доме, был приговорен в пятницу, 21 октября, к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с парламентским расследованием штурма Капитолия.

Этот приговор, сопровождается штрафом в размере 6500 долларов, останется в силе, если он подаст апелляцию, заявил судья Карл Николс после слушания в федеральном суде в Вашингтоне.