Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес американского правительства, оценив их методы продажи газа разным странам.

Вечером пятницы французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Соединённые Штаты, которые стараются быть эталоном демократии и непредвзятости, в действительности нередко прибегают к политике "двойных стандартов".

По мнению Макрона, двойные стандарты США заключаются в том, что они продают свой газ Франции в три и даже четыре раза дороже, чем собственным национальным компаниям.

В тот же день российский телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что Эммануэль Макрон начал сомневаться в союзнических отношениях между Парижем и Вашингтоном.