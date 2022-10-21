Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
2022-10-21
18:50
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес американского правительства, оценив их методы продажи газа разным странам.
Вечером пятницы французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Соединённые Штаты, которые стараются быть эталоном демократии и непредвзятости, в действительности нередко прибегают к политике "двойных стандартов".
По мнению Макрона, двойные стандарты США заключаются в том, что они продают свой газ Франции в три и даже четыре раза дороже, чем собственным национальным компаниям.
В тот же день российский телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что Эммануэль Макрон начал сомневаться в союзнических отношениях между Парижем и Вашингтоном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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