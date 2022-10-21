Регина Тодоренко рассказала, как однажды стала жертвой мошенников

Звезда выпустила сборник на разных платформах, потом убрала его с музыкальных площадок, однако альбом подолжили продавать без ее ведома.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала в соцсетях, как однажды столкнулась с мошенниками, сообщает Рамблер.

По словам Тодоренко, она несколько лет писала музыкальный альбом. Звезда выпустила сборник на разных платформах, однако потом решила его убрать с музыкальных площадок.

Но даже не могла предположить, что ее обманули, и продолжили продавать альбом без ее ведома.

«Обидно. Вероятно, на моем месте кто-нибудь более опытный подал бы в суд», — поделилась блогер.

Ранее Тодоренко подала исковое заявление в суд на писательницу Дарину Мишину, требя взыскать с нее 8 миллионов рублей. 21 октября девушка подала встречный иск на Регину Тодоренко.