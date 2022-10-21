В Германии отмечено рекордное число иностранных студентов – 350 тысяч человек

В зимнем семестре 2021/22 года около 350 000 человек из-за рубежа были зачислены в немецкие университеты, сообщили в пятницу, 21 октября Немецкая служба академических обменов (DAAD) и Немецкий центр высшего образования и научных исследований (DZHW).

Это рекордное число отмечают организации, и оно на восемь процентов выше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на последствия коронавируса, университеты в Германии пользуются большим спросом на международном уровне, чем когда-либо прежде.

«Университеты и исследовательские институты Германии имеют отличную репутацию во всем мире и очень привлекательны. Мы занимаем четвертое место за классическими принимающими странами США, Великобританией и Австралией. Это очень приятно и в то же время является стимулом для будущего», — сказала федеральный министр образования Беттина Старк-Ватцингер по случаю презентации программы «Wissenschaft weltoffen 2022».

Студенты из-за рубежа «представляют огромный потенциал для квалифицированных рабочих, который мы должны использовать еще лучше в будущем», отметила министр. Это также показывает, что Германия сравнительно хорошо пережила период коронавируса с точки зрения количества иностранных студентов».