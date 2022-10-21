В Германии отмечено рекордное число иностранных студентов – 350 тысяч человек
2022-10-21
19:53
В зимнем семестре 2021/22 года около 350 000 человек из-за рубежа были зачислены в немецкие университеты, сообщили в пятницу, 21 октября Немецкая служба академических обменов (DAAD) и Немецкий центр высшего образования и научных исследований (DZHW).
Это рекордное число отмечают организации, и оно на восемь процентов выше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на последствия коронавируса, университеты в Германии пользуются большим спросом на международном уровне, чем когда-либо прежде.
«Университеты и исследовательские институты Германии имеют отличную репутацию во всем мире и очень привлекательны. Мы занимаем четвертое место за классическими принимающими странами США, Великобританией и Австралией. Это очень приятно и в то же время является стимулом для будущего», — сказала федеральный министр образования Беттина Старк-Ватцингер по случаю презентации программы «Wissenschaft weltoffen 2022».
Студенты из-за рубежа «представляют огромный потенциал для квалифицированных рабочих, который мы должны использовать еще лучше в будущем», отметила министр. Это также показывает, что Германия сравнительно хорошо пережила период коронавируса с точки зрения количества иностранных студентов».
Опубликовано: Тарас Медведев
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Junge Welt: Германия и Франция устроили «экономическую поножовщину» внутри ЕС
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Приднестровская Молдавская Республика обратилась к России за помощью из-за дефицита газа
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне