Приднестровская Молдавская Республика обратилась к России за помощью из-за дефицита газа

Верховный совет Приднестровья обратился к российскому парламенту за помощью в связи с сокращением поставок газа из России и образовавшимся дефицитом.

Сегодня, 21 октября, состоялось 1-е чрезвычайное пленарное заседание IV сессии Верховного Совета VII созыва. Депутатский корпус единогласно поддержал введение на территории Приднестровской Молдавской Республики режима чрезвычайного экономического положения сроком на 11 суток.

Депутаты Верховного Совета на чрезвычайном заседании приняли обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы России.

Мы надеемся, что с помощью наших российских партнеров, наших российских коллег удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме.

Отметил глава Комитета по экономической политике ВС ПМР Виктор Гузун. На какую именно помощь они рассчитывают, власти не уточнили.