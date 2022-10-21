Аксёнов заявил об исчезновении Украины из-за слов Данилова про русский язык

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов прогнозирует полное исчезновение украинского государства после недавних слов главы СНБО Украины Алексея Данилова про русский язык.

21 октября председатель правительства Автономной Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что Украина может исчезнуть из-за заявлений, похожих на то, которое сегодня сделал лидер украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

В пятницу Данилов публично заявил, что Украина должна полностью искоренить русский язык на своей территории, поскольку всё русское якобы вредить украинской культуре.

Сергей Аксёнов уверен, что сам Алексей Данилов ранее являлся русским человеком, однако сменил свои идеологические взгляды на "тухлую бандеровскую похлёбку".