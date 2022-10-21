Глава Минэнерго Украины заявил о потери около 50% мощностей ТЭЦ

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил в миллиарды долларов ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.

Украина потеряла около половины объема энергетических мощностей тепловых электростанций . Об этом сегодня заявил в интервью агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко оценил в миллиарды долларов ущерб, нанесенный ударами украинской энергетической инфраструктуре.

По данным его министерства, с 10 октября в результате атак погибли пять работников энергетической отрасли и 11 получили ранения.