Глава Минэнерго Украины заявил о потери около 50% мощностей ТЭЦ
2022-10-21
20:13
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил в миллиарды долларов ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.
Украина потеряла около половины объема энергетических мощностей тепловых электростанций . Об этом сегодня заявил в интервью агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко оценил в миллиарды долларов ущерб, нанесенный ударами украинской энергетической инфраструктуре.
По данным его министерства, с 10 октября в результате атак погибли пять работников энергетической отрасли и 11 получили ранения.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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