Имена артистов, которые выступят на Песне года 2022, уже известны
2022-10-21
20:13
В этом году традиционный песенный фестиваль Песня года 2022 пройдёт без многих артистов, которых россияне привыкли видеть каждый год.
Не увидят россияне в "Песне года 2022" таких завсегдатаев музыкального фестиваля, как София Ротару, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Александр Ревва, Кристина Орбакайте.
Зато порадуют зрителей своими хитами в рамках "Песни года" Григорий Лепс, Shaman, Филип Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Лолита, Игорь Николаев, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Владимир Пресняков и другие звезды отечественной сцены.
Снимать традиционный ежегодный концерт будут 3 декабря, а в эфир он выйдет 1, 2 января уже 2023 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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