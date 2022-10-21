Имена артистов, которые выступят на Песне года 2022, уже известны

В этом году традиционный песенный фестиваль Песня года 2022 пройдёт без многих артистов, которых россияне привыкли видеть каждый год.

Не увидят россияне в "Песне года 2022" таких завсегдатаев музыкального фестиваля, как София Ротару, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Александр Ревва, Кристина Орбакайте.

Зато порадуют зрителей своими хитами в рамках "Песни года" Григорий Лепс, Shaman, Филип Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Лолита, Игорь Николаев, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Владимир Пресняков и другие звезды отечественной сцены.

Снимать традиционный ежегодный концерт будут 3 декабря, а в эфир он выйдет 1, 2 января уже 2023 года.