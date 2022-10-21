Здание генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге окрасили в цвета флага Украины
2022-10-21
20:17
В германском городе Лейпциге в строение генконсульства Российской Федерации были брошены бутылки с краской цветов Украины.
Попытку окрасить дипломатическое здание совершил неизвестный в 23-40 в четверг, такое заявление распространила полиция Лейпцига.
Служители правопорядка не отрицают, что имел место политический акт, связанный с вторжением российских войск на территорию соседнего государства.
Поскольку дело может быть связано с политикой, то за дело взялась не городская, а федеральная полиция земли Нижняя Саксония. Ее сотрудники обратились к населению с просьбой о помощи в расследовании.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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