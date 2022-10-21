Дюжаррик: ООН считает нездоровой риторикой слова Данилова о русском языке

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление главы СНБО Украины Алексеева, который призвал ликвидировать русский язык в украинских городах.

21 октября глава пресс-службы генерального секретаря ООН Гутерриша Стефан Дюжаррик дал оценку словам лидера Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексея Данилова, который призвал полностью искоренить русский язык в своей страны.

Комментируя резонансное высказывание Данилова, Дюжаррик заявил, что с начала спецоперации в Украине представители ООН слышали много "нездоровой риторики".

Стефан Дюжаррик призвал украинского политика тщательнее следить за своей речью, напомнив о том, что в нынешней конфликтной ситуации между Киевом и Москвой слова и действия имеют особое значение.