Washington Post: изъятые ФБР в резиденции Трампа секретные документы касались Ирана и Китая

WP сообщил, что изъятые ФБР в резиденции Трампа секретные документы касались Ирана и Китая.

21 октября авторитетное американское издание Washington Post со ссылкой на данные источников сообщает, что в ходе обыска ФБР из поместья бывшего президента США Дональда Трампа были изъяты секретные документы, содержащие серьезные разведданные об Иране и Китае.

Осведомленные источники сообщили, что по крайней мере в одном из документов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана.

Отмечается, что рассекречивание этих документов может раскрыть методы и людей, с помощью которых Соединенные Штаты Америки собирали разведданные.