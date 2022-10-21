Washington Post: изъятые ФБР в резиденции Трампа секретные документы касались Ирана и Китая
2022-10-21
20:47
WP сообщил, что изъятые ФБР в резиденции Трампа секретные документы касались Ирана и Китая.
21 октября авторитетное американское издание Washington Post со ссылкой на данные источников сообщает, что в ходе обыска ФБР из поместья бывшего президента США Дональда Трампа были изъяты секретные документы, содержащие серьезные разведданные об Иране и Китае.
Осведомленные источники сообщили, что по крайней мере в одном из документов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана.
Отмечается, что рассекречивание этих документов может раскрыть методы и людей, с помощью которых Соединенные Штаты Америки собирали разведданные.
Опубликовано: Елена Калиновская
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