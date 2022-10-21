Новым премьером Италии стала глава постфашистской партии "Братья Италии" Джорджа Мелони

Назначенный премьер-министр Италии Джорджа Мелони представила состав своего правительства, которое она сформирует вместе с правоцентристскими партнерами по коалиции.

Мелони объявила список после встречи с президентом Серджио Маттареллой , который официально доверил ей миссию по формированию кабинета.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини будет вице-премьером, а также министром инфраструктуры. Он возвращается в правительство через три года. Ранее он в течение года был вице-премьером и министром внутренних дел.

Антонио Таджани из Forza Italia, бывший президент Европарламента, станет вторым вице-премьером и министром иностранных дел. Департамент обороны возглавит Гвидо Кросетто из "Братьев Италии", а финансовый департамент — Джанкарло Джорджетти из "Лиги".

В правоцентристское правительство также войдут: депутат Европарламента Раффаэле Фитто в качестве министра по европейским делам, бывший префект Рима Маттео Пиантедоси в качестве главы министерства внутренних дел, доктор и ректор римского университета Тор Вегата - Орацио Скиллачи в качестве министр здравоохранения.

Евгения Мария Рокчелла станет министром по делам семьи, рождаемости и равных возможностей . Роберто Кальдероли из Лиги будет министром региональной политики, а бывший следователь и прокурор Карло Нордио - министром юстиции.

Президент Серджио Маттарелла отметил, что правительство было сформировано менее чем через месяц после выборов.

"Действовать нужно было быстро, в том числе с учетом внутренних и внешних условий, которые требуют существования правительства в полном объеме", - пояснил глава государства.