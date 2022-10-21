Ольга Кормухина проиграла суд Полине Гагариной в деле о плагиате
2022-10-21
21:16
Трое экспертов обнаружили 11 признаков заимствования стиля исполнения произведения, но суд принял во внимание мнение композитора Игоря Крутого.
Решение по скандальному делу о плагиате композиции «Кукушка» принято сегодня судом. Хотя Ольга Кормухина в своих претензиях опиралась на мнения ведущих экспертов, рок-певица не смогла привлечь к ответу Полину Гагарину, сообщает СтарХит.
Разбирательства между двумя звездами продолжаются не один год. Началось все с того, что Кормухина обвинила Гагарину в плагиате ее исполнения трэка «Кукушка» Виктора Цоя.
Издание отмечает, что на самом деле трудно не отметить схожесть обоих композиций, хотя первая из них была выпущена в 2011-м году, другая в 2015-м. Принципиальная в вопросах музыки Ольга Борисовна решила добиться справедливости в суде.
В первой инстанции решение вынесли без специальных экспертиз: почему-то в них представителям Кормухиной было отказано. Адвокаты Василий Бурдюг и Валерия Рытвина подали апелляцию и все-таки добились проведения исследования.
Оно длилось почти полгода. Две версии одной песни изучали ведущие специалисты - от старших госэкспертов и лауреатов премий в сфере литературы и искусства до композитора Игоря Крутого. К слову, маэстро привлекла сторона ответчиков.
В итоге трое из четырех экспертов заявили, что «Кукушки» в исполнении и одной, и второй певиц отличаются от оригинала Цоя. Однако при сравнении их между собой песни практически полностью совпадают.
Из этого вытекает, что вариант Гагариной - не самостоятельное музыкальное произведение, и концепция заимствована именно у переработки Кормухиной. Специалисты обнаружили 11 признаков заимствования, которые исключают случайное совпадение.
С этим не согласился лишь Игорь Крутой, в его заключении были прямо противоположные выводы, он считает песню Гагариной самостоятельной. Вероятно, суд прислушался именно к мнению мэтра сцены и в споре занял сторону Гагариной, отказав Кормухиной в иске.
Защитники Ольги Кормухиной заявили, что они будут "идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги". Они также упрекнули Крутого в ошибочности его выводов:
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
В Индонезии после употребления подозрительных медицинских сиропов скончались 133 ребенка
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Опытные хозяйки рассказали, как подготовить комнатные цветы к зиме
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне