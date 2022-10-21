Ольга Кормухина проиграла суд Полине Гагариной в деле о плагиате

Трое экспертов обнаружили 11 признаков заимствования стиля исполнения произведения, но суд принял во внимание мнение композитора Игоря Крутого.

Решение по скандальному делу о плагиате композиции «Кукушка» принято сегодня судом. Хотя Ольга Кормухина в своих претензиях опиралась на мнения ведущих экспертов, рок-певица не смогла привлечь к ответу Полину Гагарину, сообщает СтарХит.

Разбирательства между двумя звездами продолжаются не один год. Началось все с того, что Кормухина обвинила Гагарину в плагиате ее исполнения трэка «Кукушка» Виктора Цоя.

Издание отмечает, что на самом деле трудно не отметить схожесть обоих композиций, хотя первая из них была выпущена в 2011-м году, другая в 2015-м. Принципиальная в вопросах музыки Ольга Борисовна решила добиться справедливости в суде.

В первой инстанции решение вынесли без специальных экспертиз: почему-то в них представителям Кормухиной было отказано. Адвокаты Василий Бурдюг и Валерия Рытвина подали апелляцию и все-таки добились проведения исследования.

Оно длилось почти полгода. Две версии одной песни изучали ведущие специалисты - от старших госэкспертов и лауреатов премий в сфере литературы и искусства до композитора Игоря Крутого. К слову, маэстро привлекла сторона ответчиков.

В итоге трое из четырех экспертов заявили, что «Кукушки» в исполнении и одной, и второй певиц отличаются от оригинала Цоя. Однако при сравнении их между собой песни практически полностью совпадают.

Из этого вытекает, что вариант Гагариной - не самостоятельное музыкальное произведение, и концепция заимствована именно у переработки Кормухиной. Специалисты обнаружили 11 признаков заимствования, которые исключают случайное совпадение.

С этим не согласился лишь Игорь Крутой, в его заключении были прямо противоположные выводы, он считает песню Гагариной самостоятельной. Вероятно, суд прислушался именно к мнению мэтра сцены и в споре занял сторону Гагариной, отказав Кормухиной в иске.

Защитники Ольги Кормухиной заявили, что они будут "идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги". Они также упрекнули Крутого в ошибочности его выводов: