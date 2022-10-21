В Индонезии после употребления подозрительных медицинских сиропов скончались 133 ребенка

Министр здравоохранения Индонезии объявил в пятницу, что число детей, умерших от острой почечной недостаточности, возросло до 133, объяснив это вредными веществами, содержащимися в медицинских сиропах.

Власти Индонезии начали расследование и запретили продажу и назначение медицинских сиропов в среду после роста числа случаев острой почечной недостаточности.

«Мы выявили 241 случай острой почечной недостаточности в 22 провинциях, из них 133 летальных исхода», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин. Органы здравоохранения обнаружили следы вредных химических веществ у детей, проходящих лечение от острой почечной недостаточности.

«У семи из 11 детей были следующие вредные вещества: этиленгликоль, диэтиленгликоль и бутиловый эфир этиленгликоля», — добавил он. «Было подтверждено, что летальные случаи были вызваны этими веществами», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в начале октября, что обнаружила «неприемлемое количество» диэтиленгликоля и этиленгликоля в четырех индийских сиропах от кашля, причастных к смерти почти 70 детей в Гамбии от «острой почечной недостаточности».

По словам Буди, власти Индонезии обнаружили следы подобных веществ в 102 сиропах в домах больных детей. Запрет на рецепты и продажу сиропов будет распространен на эти 102 продукта. По данным министерства, большинство заболевших — дети в возрасте до пяти лет. По словам министра, состояние некоторых молодых пациентов улучшилось после введения антидота, импортированного из Сингапура.