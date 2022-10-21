Эксперты рассказали, как распознать деменцию

По данным ВОЗ, в мире 55 миллионов людей с деменцией, и ежегодно количество таких больных увеличивается на 10 миллионов человек*.

Считается, что деменция – болезнь пожилых людей, но в реальности она может развиться и до 65 лет. Специфического лечения от деменции не существует – главным образом потому, что она может проявляться при целом ряде неврологических диагнозов. Деменцию невозможно вылечить, ее нельзя остановить, но сегодня врачи уверены, что можно замедлить развитие данного заболевания, особенно если диагноз поставлен на ранней стадии.

Правильно подобранная терапия может улучшить память и внимание, сохранить навыки самостоятельной жизни, уменьшить тревогу, депрессию и обманы восприятия, упорядочить поведение.

Что вызывает деменцию?

Заболевания нервной системы, при которых гибнут нейроны. Чаще всего это болезнь Альцгеймера и еще несколько десятков диагнозов, которые встречаются гораздо реже.

Нарушения кровообращения в головном мозге. В этом случае клетки страдают из-за того, что не получают кислорода и необходимых питательных веществ. Вызвать эти нарушения могут инсульты, хронические церебральные ишемии, травмы головного мозга.

Нарушения обмена веществ. Прежде всего, это печеночная или почечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, дефициты питательных веществ.

Инфекции головного мозга, воспалительные процессы.

Правила профилактики:

Физическая активность. На первое место врачи сегодня ставят совсем не решение кроссвордов, а адекватную возрасту физическую активность.

Диета. На втором месте по важности – сбалансированное питание, которое обеспечивает организм всем необходимым и препятствует развитию хронических воспалительных процессов. Рекомендовано употребление в пищу рыбы, овощей и фруктов, цельных злаков и полезных жиров.

Социальная активность и контроль депрессии. Доказано, что насыщенная жизнь, общение и позитивный настрой поддерживают резервы мозга и препятствуют его повреждению.

Интеллектуальная работа. Очень важно не просто поддерживать активность мозга, но осваивать новые виды деятельности, решать нетривиальные задачи. Например, новое хобби или изучение иностранного языка – отличный выбор для тех, кто хочет поддержать когнитивную активность мозга.

Контроль веса и холестерина, а также профилактика и лечение гипертонии, сахарного диабета.