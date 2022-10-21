Врачи рассказали, что такое вагинальная депрессия

Вульводиния – хроническое состояние, при котором женщина постоянно испытывает боль, зуд и жжение в области влагалища.

Что такое вульводиния?

Отек, зуд, жжение, воспаление и боль в области вульвы и входа во влагалище – эти симптомы, напоминающие проявления инфекций, передающихся половым путем, могут появляться внезапно и без какой-либо причины.

Внезапно для женщины могут стать некомфортными любые прикосновения к влагалищу – например, во время введения тампона, секса или даже просто перемены позы. При этом причиной может стать буквально что угодно: герпес, дрожжевые инфекции, аутоиммунные заболевания, нарушение гормонального баланса или ослабление мышц тазового дна.

Еще один неприятный факт: до 60% пациенток с вульводинией не получают правильного диагноза, так как многие врачи не могут распознать ее признаки и отличить от проявлений других болезней.

При чём здесь депрессия и антидепрессанты?

Классическое лечение вульводинии включает в себя нанесение мазей и кремов, которые помогают снять зуд и жжение, физиопроцедуры для облегчения боли. Также некоторые исследования подтвердили эффективность применения низкодозированных антидепрессантов для облегчения болевого синдрома. Именно этот факт позволяет врачам и ученым называть вульводинию синдромом депрессивного влагалища.

Как можно предотвратить вульводинию?

Некоторые изменения в образе жизни могут стать эффективным методом развития вульводинии. В частности, врачи рекомендуют носить нижнее белье из стопроцентного хлопка, отказаться от обтягивающей, тесной одежды и белья, отказаться от ароматизированных средств гигиены: прокладок, салфеток, мыла или пены для ванн.