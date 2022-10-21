Эксперты рассказали, какие упражнения помогут избавиться от отеков на лице

Отёкшее лицо по утрам — одна из самых распространённых женских напастей. Вы стараетесь не есть на ночь соленого, пьёте воду и честно делаете зарядку.

Напрямую, конечно, мы, врачи-остеопаты, не боремся с отёками. Однако проводимое нами лечение позволяет снять отёк лица и сделать лицо более подтянутым. Мы расслабляем те структуры, которые перекрывают сосуды, мы расслабляем мышцы, связки, восстанавливаем правильное положение костей, улучшаем их подвижность.

Таким образом, мы убираем всё, что мешает нормальному оттоку жидкости. И как следствие, после проведённых манипуляций уменьшается отёчность лица. С помощью некоторых остеопатических приёмов избавиться от отёка лица можно и в домашних условиях.

Наклоны головы для избавления от отёков на лице:

Наклоны можно делать, сидя на стуле.

Для их выполнения следует:

попеременно наклонять голову в стороны;

при наклоне вправо одновременно поднять левую руку, и наоборот. Сделайте это упражнение 10 раз.

Сидя можно выполнить и другое упражнение для снятия отёка лица:

скрестите руки «в замок» на затылке;

затем медленно и аккуратно опускайте голову, пока не коснётесь подбородком груди. Данное упражнение выполняется на вдохе;

поднимайте голову на выдохе, слегка разводя в сторону локти. Выполните его также 10 раз.

Если вы собираетесь избавиться от отёка лица в домашних условиях, попробуйте следующий способ:

сядьте на пол и примите турецкую позу;

сделайте те же самые упражнения;

в процессе выполнения исключите вращательные движения головой: она должна наклоняться строго по оси X-Y.

Достаточно уделять этим упражнениям 20 минут в день, но делайте их регулярно. Чаще всего нам недостаёт именно этой самом систематичности, терпения и выдержки, чтобы изо дня в день повторять, казалось бы, простые и бессмысленные действия. Но именно при усердном и постоянном выполнении они дадут ожидаемый результат и вы сможете, наконец, забыть об утренних отёках лица .

Релаксация, чтобы снять отёк лица:

Ещё один простой способ снять отёк лица и напряжение с мышц шеи – релаксация. То есть вам надо «просто полежать». Но не как придётся, а в домашней одежде, желательно, под приятную музыку.

Поверхность должна быть ровная и удобная.

При этом сконцентрируйтесь на дыхании: оно должно быть спокойным, ровным.

После выдоха немного задерживайте дыхание. Но не перестарайтесь: организм должен быть расслаблен, а дыхательный процесс не должен вызывать напряжение.

Рефлекторное воздействие, чтобы избавиться от отёков тела и лица:

Думаю, всем хорошо известно, что на теле человека находится довольно много биологически активных точек. Если на них правильно воздействовать, можно научиться снимать болевые ощущения, избавиться от отёков на лице и даже поправить здоровье.

Чтобы избавиться от отёчности лица (а заодно и боли в области висков), надо воздействовать на точку VB5 Сюань-Лу, находящуюся на горизонтали.

Её можно провести через верхний край ушной раковины, и на 1,2 см вперед от вертикали, которую надо провести через передний край уха.

Аккуратно, но ощутимо давите на нее в течение 30-60 секунд.