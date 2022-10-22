В РЖД объяснили, почему украинцы не могут выехать в Беларусь из России
2022-10-22
00:10
Представитель РЖД рассказал РБК, что украинцев удаляют из поездов, следующих из России в Беларусь, поскольку они могут нарушить закон во время пересечения границы.
В РД объясняют, что пересекать границу между Беларусью и Россией разрешается гражданам этих стран, лицам с видом на жительство или свидетельство о возвращении из одной из стран СНГ.
Аналогичные ограничения действуют при пересечении границы на автомобиле.
Между Россией и Беларусью нет пограничного контроля, а иностранцам разрешается въезжать в РФ и выезжать из нее только с прохождением контроля.
Опубликовано: Светлана Репина
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