В РЖД объяснили, почему украинцы не могут выехать в Беларусь из России

Представитель РЖД рассказал РБК, что украинцев удаляют из поездов, следующих из России в Беларусь, поскольку они могут нарушить закон во время пересечения границы.

В РД объясняют, что пересекать границу между Беларусью и Россией разрешается гражданам этих стран, лицам с видом на жительство или свидетельство о возвращении из одной из стран СНГ.

Аналогичные ограничения действуют при пересечении границы на автомобиле.

Между Россией и Беларусью нет пограничного контроля, а иностранцам разрешается въезжать в РФ и выезжать из нее только с прохождением контроля.

