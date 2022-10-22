Постпред России Небензя отказался слушать украинского коллегу на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не станет выслушивать на заседании Совета Безопасности выступление постпреда Украины Сергея Кислицы.

По словам российского представителя, он не хочет доставлять удовольствие представителю украинского режима, выслушивая его злобные тирады.

Небензя напомнил об оскорбительных комментариях украинского постпреда в социальных сетях.

Ранее Сергей Кислица написал в оскорбительные комментарии в адрес заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.