Подразделения ВДВ России уничтожили украинский механизированный батальон

Эксперты рассказали, какие упражнения помогут избавиться от отеков на лице

Отёкшее лицо по утрам — одна из самых распространённых женских напастей. Вы стараетесь не есть на ночь соленого, пьёте воду и честно делаете зарядку.

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