Подразделения ВДВ России уничтожили украинский механизированный батальон
2022-10-22
00:56
Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й механизированной бригады ВСУ.
Подразделения ВДВ России полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й механизированной бригады ВСУ на Криворожском направлении.
Подразделение было оснащено бронетехникой, поставленной Македонией и Словенией.
Ранее сообщалось, что попытки украинской армии перейти в наступление успешно пресечены. Ситуация на фронте остается стабильной.
Опубликовано: Максим Алексеев
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