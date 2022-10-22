Подразделения ВДВ России уничтожили украинский механизированный батальон

2022-10-22

00:56

Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й механизированной бригады ВСУ.

Подразделения ВДВ России полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й механизированной бригады ВСУ на Криворожском направлении.

Подразделение было оснащено бронетехникой, поставленной Македонией и Словенией.

Ранее сообщалось, что попытки украинской армии перейти в наступление успешно пресечены. Ситуация на фронте остается стабильной.

Опубликовано: Максим Алексеев